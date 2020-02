di Lisa Grelloni

Domani sabato 22 febbraio alle ore 20.45 all’Artemio Franchi di Firenze andrà in scena Fiorentina-Milan. I gigliati arrivano dalla vittoria per 5-1 fuori casa contro la Sampdoria, una sfida che ha dato certezze anche con l’aiuto di un po’ di fortuna. I viola sono così a +6 sulla zona calda della classifica. Anche il Milan arriva dalla vittoria di misura contro il Torino che porta ancora una volta la firma di Ante Rebic, ex attaccante viola. Una sfida che sarà tutt’altro che semplice per entrambe le squadre, la Fiorentina è a caccia di maggiore tranquillità ed il club rossonero vuole lanciarsi nella corsa all’Europa. Andiamo ora a vedere i risultati degli ultimi cinque precedenti tra i due club giocati sulle rive dell’Arno:

2014-2015 Fiorentina-Milan 2-1 Destro, G. Rodriguez, Joaquin

2015-2016 Fiorentina-Milan 2-0 Marcos Alonso, Ilicic

2016-2017 Fiorentina-Milan 0-0

2017-2018 Fiorentina-Milan 1-1 Simeone-Calhanoglu

2018-2019 Fiorentina-Milan 0-1 Calhanoglu

Come si evince dai risultati riportati qui sopra negli ultimi cinque scontri in Serie A sono due le vittorie della Fiorentina, una del Milan e due i pareggi. L’ultima vittoria viola porta la firma di Marcos Alonso-Ilicic. La partita sarà diretta da Calvarese.