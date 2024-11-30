Calvarese: "Se tifosi della Fiorentina fischiano, qualcosa l'arbitro sta sbagliando. Mazzoleni esperto al Var"

L'ex arbitro, Gianpaolo Calvarese, è intervenuto a Salotto Viola per parlare della designazione di Mazzoleni come 'varista' nel big match di domani tra Fiorentina ed Inter:"A me il pubblico di Firenze...

L'ex arbitro, Gianpaolo Calvarese, è intervenuto a Salotto Viola per parlare della designazione di Mazzoleni come 'varista' nel big match di domani tra Fiorentina ed Inter:

"A me il pubblico di Firenze piace tanto. Perchè si sente, si sente tanto, è caloroso ed ho detto tante volte che il pubblico di Firenze capisce di calcio. Quando iniziano a fischiare l'arbitro qualcosa sta sbagliando. Dall'altro canto ti dico che si segnano veramente le cose perchè dopo 10 anni, ogni volta che andavo a Firenze, mi dicevano sempre del mio errore di Cuadrado. Lo capisco dal punto di vista del tifoso perchè è stato un episodio abbastanza clamoroso il mio ma dobbiamo essere oggettivi su Mazzoleni; ho perso il conto delle partite che ha fatto al Var. Ha avuto una grande esperienza come arbitro internazionale ed ora ha un'esperienza al Var. Ho notato che è uno di quelli che quest'anno che in 10/12 partite ha fatto 1 o 2 interventi perchè ha il coraggio di tenere la soglia dell'intervento sugli standard europei."

PARLA SIMONE INZAGHI ALLA VIGILIA DELLA SFIDA CONTRO LA FIORENTINA

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