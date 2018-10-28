L'arbitro regala un rigore alla Juventus. Poi il labiale di Rugani fa discutere (VIDEO)

Durante la partita Empoli-Juve, finita 1-2, il difensore bianconero Daniele Rugani contesta una decisione dell'abitro Calvarese, che aveva fischiato un calcio d'angolo per i padroni di casa. "Dai, Cal...

Durante la partita Empoli-Juve, finita 1-2, il difensore bianconero Daniele Rugani contesta una decisione dell'abitro Calvarese, che aveva fischiato un calcio d'angolo per i padroni di casa. "Dai, Calva!", si legge dal labiale. Facendo così trapelare un'apparente confidenza tra i due che non è stata molto apprezzata, soprattutto dopo un rigore molto generoso che il fischietto ha dato alla Juventus per permettere di riprendere la partita. Ecco il video



