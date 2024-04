Calvarese: “Il pubblico del Franchi sempre molto caldo, non lo soffre solo Gasperini”

In vista di Fiorentina-Atalanta, l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese è intervenuto su Italia 7 per parlare della designazione arbitrale di Fiorentina-Atalanta:

“Conosco bene questo incontro perché in passato ho avuto la possibilità di arbitrarlo. Sicuramente è una partita ad alto coefficiente di difficoltà, ma Marani è un profilo internazionale e lo metto sul podio degli arbitri italiani. Commette pochi errori ed è apprezzato anche dai giocatori, grazie alla sua capacità di dialogo. Ci pensa sempre due volte infatti prima di tirare fuori un cartellino, ma ovviamente in questo caso tutto dipende da che partita si svilupperà. Con Gasperini è vero c’è un rapporto particolare con Firenze, il pubblico del Franchi è sempre molto caldo, si sente in ogni momento. E spesso gli allenatori avversari lo soffrono. Tutto, però, deve rimanere nell’ambito della correttezza”

