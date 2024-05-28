Calvarese: "Artur Soares Dias è un arbitro molto esperto, è l'uomo giusto per la finale di Conference"

L'ex arbitro italiano Calvarese ha espresso il suo parere sulla designazione arbitrale della finale di Conference tra Fiorentina e Olympiacos

L'ex arbitro Giampaolo Calvarese è intervenuto a "Salotto Viola" di "30° minuto", una trasmissione televisiva in onda su Italia 7. L'ex arbitro ha parlato della finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiacos, dando la sua opinione sull'arbitro Artur Soares Dias, designato per dirigere questa importantissima sfida, che potrebbe riportare un trofeo a Firenze 23 anni dopo la conquista dell'ultima Coppa Italia. Queste le sue parole:

"Artur Soares Dias è alla prima finale europea, però ha già diretto molto bene una semifinale di Champions League lo scorso anno. In una finale può succedere di tutto, ma questo non si può prevedere. L’arma migliore di questo arbitro è l’empatia con i giocatori, tende a farli giocare molto e ha esperienza a sufficienza per dirigere la finale. Penso che possa essere l’arbitro azzeccato, ha anche grande confidenza con il VAR e lo usa spesso, non si tira indietro quando e se c'è da usarlo. Poi, fare degli errori adesso in vista degli Europei non sarebbe il massimo, quindi starà molto attento."

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