Calvarese dà ragione a Conte: "Soglia del fallo troppo bassa, non c'è una linea comune tra gli arbitri"

L'ex arbitro Giampaolo Calvarese ha dato ragione a Conte, infuriato dopo l'episodio del rigore assegnato all'Inter nella scorsa giornata

Ha destato molto scalpore il calcio di rigore assegnato all'Inter contro il Napoli per un intervento di Anguissa ai danni di Dumfries e poi fallito da Calhanoglu. L'ex direttore di gara Gianpaolo Calvarese ha così analizzato l'episodio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Rigore per il contatto Anguissa-Dumfries? Ho notato una mancanza di tecnica nell’analizzare un episodio. Conte ha ragione quando dice quelle cose nel post gara perché non c’è una linea comune tra gli arbitri. Dobbiamo capire che in Italia abbiamo una soglia del fallo troppo bassa e bisogna fare anche molta attenzione a come si utilizza il Var". Lo riporta TMW.

MONTELLA IN POLE PER LA ROMA

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