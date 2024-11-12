Montella in pole per diventare il nuovo allenatore della Roma, c'è una penale per prenderlo dalla Turchia

La corsa all’allenatore per sostituire Ivan Juric sulla panchina della Roma ha ora uno sprinter. Prende quota, infatti, il nome di Vincenzo Montella come terzo tecnico di questo pazzo 2024 giallorosso...

La corsa all’allenatore per sostituire Ivan Juric sulla panchina della Roma ha ora uno sprinter. Prende quota, infatti, il nome di Vincenzo Montella come terzo tecnico di questo pazzo 2024 giallorosso. L’Aeroplanino del terzo scudetto è stato contattato nelle ultime ore da intermediari inglesi per capire la fattibilità dell’operazione che per forza di cose dovrà concretizzarsi entro domani.

LA PENALE— Montella allena la nazionale turca (anche con ottimi risultati) e con uno stipendio di 2,2 milioni a stagione. Per liberarsi dalla Turchia c’è una clausola che corrisponde a 6 mesi di ingaggio. Quindi all’incirca un milione. Una “penale” che Vincenzo sarebbe disposto a pagare a patto che gli venga offerto dalla Roma un contratto non da traghettatore e comunque non inferiore ai 2,5 milioni a stagione. In questo momento Montella si trova proprio con la sua nazionale in vista degli impegni con Galles e Montenegro di Nations League. La prima partita si gioca il 16 novembre, la scelta dei Friedkin ovviamente arriverà prima. La squadra intanto riprenderà ad allenarsi giovedì, magari già con la sua nuova guida tecnica. Lo scrive la Gazzetta dello Sport

L'AGENTE DI BIRAGHI

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