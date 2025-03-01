Calvarese sicuro: "Beltran doveva essere espulso per il fallo col piede a martello su Pierret"

Secondo Calvarese manca una seconda ammonizione netta a Beltran, che l'arbitro Marinelli avrebbe dovuto espellere

La Fiorentina è tornata a vincere contro il Lecce di Giampaolo grazie a un gol di Robin Gosens, nonostante una prestazione tutt'altro che esaltante. Protagonista (ahinoi) in negativo è stato Lucas Beltran, autore di una prestazione opaca, condita da un rigore sbagliato e un cartellino giallo. Ammonizione che, secondo l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, avrebbe dovuto diventare un'espulsione qualche minuto dopo.

Già, perché dopo aver rimediato il cartellino giallo nel primo tempo, l'attaccante della Fiorentina ha rischiato davvero grosso, compiendo un intervento davvero scomposto ai danni di Pierret. Fallo che avrebbe ampiamente meritato il secondo giallo, portando dunque alla seguente espulsione di Beltran. Ed è questo il motivo per cui Calvarese parla di cartellino rosso mancato: secondo lui, il classe 2001 è stato decisamente graziato da Marinelli. Questo il post su X dell'ex direttore di gara: