5 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:30

Sozza arbitrerà Lazio-Fiorentina: con lui 1 vittoria in 7 partite per i viola. Al Var Pezzuto

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

5 Gennaio · 12:35

Aggiornamento: 5 Gennaio 2026 · 12:35

ACF FiorentinaLazioSozza

Il designatore arbitrale Rocchi ha comunicato le sue scelte in vista del prossimo turno infrasettimanale di Serie A. Ad arbitrare la sfida tra Lazio e Fiorentina ci sarà Simone Sozza. Aiutato dal 4° uomo Crezzini e dagli assistenti Lo cicero e Di gioia. Al VAR la coppia formata da Pezzuto e Prontera. I precedenti di Sozza con la Fiorentina non fanno ben sperare visto che su 7 occasioni i viola hanno vinto una volta sola. Si tratta del 5-1 contro la Roma dello scorso anno. Poi sono arrivati 2 pareggi e 4 sconfitte. Finì nel mirino delle proteste viola per un rigore non fischiato su Ikonè in un Milan-Fiorentina per un brutto intervento di Tomori. Non va comunque meglio alla Lazio che in 8 gare ha vinto solo 2 volte raccogliendo poi 4 sconfitte e 2 pareggi

