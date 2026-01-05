Sozza arbitrerà Lazio-Fiorentina: con lui 1 vittoria in 7 partite per i viola. Al Var Pezzuto

Il designatore arbitrale Rocchi ha comunicato le sue scelte in vista del prossimo turno infrasettimanale di Serie A. Ad arbitrare la sfida tra Lazio e Fiorentina ci sarà Simone Sozza. Aiutato dal 4° uomo Crezzini e dagli assistenti Lo cicero e Di gioia. Al VAR la coppia formata da Pezzuto e Prontera. I precedenti di Sozza con la Fiorentina non fanno ben sperare visto che su 7 occasioni i viola hanno vinto una volta sola. Si tratta del 5-1 contro la Roma dello scorso anno. Poi sono arrivati 2 pareggi e 4 sconfitte. Finì nel mirino delle proteste viola per un rigore non fischiato su Ikonè in un Milan-Fiorentina per un brutto intervento di Tomori. Non va comunque meglio alla Lazio che in 8 gare ha vinto solo 2 volte raccogliendo poi 4 sconfitte e 2 pareggi