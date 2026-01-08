8 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:39

Corriere dello Sport duro: “Sozza-Pezzuto da fermare. Delirio sui rigori. Ne manca uno alla Lazio”

Corriere dello Sport duro: “Sozza-Pezzuto da fermare. Delirio sui rigori. Ne manca uno alla Lazio”

8 Gennaio · 10:09

Direzione arbitrale imbarazzante

Nelle pagine del Corriere dello Sport oggi in edicola troviamo la moviola di Lazio-Fiorentina: “Imbarazzante. Che non è solo l’aggettivo che ha usato Luca Pellegrini nel tunnel per descrivere il mancato rigore su Gila, ma è la sintesi della prestazione di Sozza (si fa fatica a ricordare che sia un internazionale, in balia degli eventi) e soprattutto del VAR, Pezzuto (sempre detto, pure a Rocchi: chi non è stato un grande arbitro in campo non può essere un fenomeno a Lissone). Fischi a caso, interventi VAR a caso. Tutto a caso.

Come detto, manca un rigore chiaro alla Lazio. In area della Fiorentina, un pallone diretto verso la porta viene intercettato da Fagioli che la mette in favore di Gila, che ha il vantaggio rispetto a Pongracic, avendogli rubato il tempo: pallone libero, pronto per essere calciato, da dietro però il difensore viola gli tira la maglia (che si allunga anche in maniera molto evidente) facendo perdere tempo ed equilibrio a Gila. Rigore da vedere live, ma Sozza -dorme. Vabbè, ci pensa il VAR (Pezzuto): macché, ’notte a tutti.

Non avevamo detto basta rigorini? Gila entra su Gudmundsson, c’è un contattino leggero sul piede destro. Dato in campo, ci sarebbe stato da discutere. Ma Pezzuto, che su una tirata di maglia mastodontica non ha fatto nulla, che fa? Chiama OFR. E Sozza ci casca. Comuzzo affossa Zaccagni, che non fa nulla per commettere fallo: rigore dato in campo. Meno male.  VAR: Pezzuto 3,5  Da mettere a riposo”:

