Corriere dello Sport duro: “Sozza pessimo ma la prestazione della Roma è stata peggiore” 

Sconfitta umiliante per la Roma ma male anche Sozza

Juric ha iniziato la partita contro la Fiorentina con il modulo 3-5-2, utilizzato anche da De Rossi e Mourinho, ma dopo mezz'ora ha cambiato, sostituendo Cristante e Angeliño con Koné e Zalewski. Sebbene Koné abbia segnato il suo primo gol in Serie A, errori tecnici e di posizionamento hanno impedito qualsiasi possibilità di rimonta. Celik ha protestato per il rigore e il fallo che ha portato al 3-1, ma le sue scelte sono state inefficaci. Dybala non è riuscito a creare gioco, Dovbyk è stato ben marcato da Comuzzo, e Pellegrini e Pisilli hanno giocato senza impatto. La Fiorentina, ogni volta che attaccava in verticale, esaltava i tifosi.

All'inizio del secondo tempo, Juric ha sostituito Mancini con Baldanzi, spostando Celik, ma la mossa non ha funzionato. La Fiorentina, ispirata da Adli, ha rapidamente portato il punteggio sul 4-1. Nonostante una punizione di Dybala deviata sul palo da De Gea, la Roma ha continuato a soffrire. Hermoso è stato espulso, e Hummels, al suo debutto, ha segnato un autogol, portando il risultato finale sul 5-1. I tifosi della Fiorentina hanno ironizzato sull'avversario, sottolineando il trionfo con canti derisori.

L'arbitraggio di Sozza è stato pessimo, ma la prestazione della Roma è stata peggiore. Una grande parata di Svilar su Cataldi ha evitato un passivo ancora più pesante sul 2-0. La serata si è conclusa con un'umiliante sconfitta per la Roma e una celebrazione trionfale per la Fiorentina e i suoi tifosi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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