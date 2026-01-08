Bucchioni: “La notizia di Paratici ha fatto cambiare l’atteggiamento dei calciatori, è la guida che serviva”

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare della Fiorentina che ha pareggiato con la Lazio: “Un pareggio a Roma andava firmato perché nella nostra storia l’Olimpico è sempre un campo ostico, un punto ci aiuta perché le altre hanno perso e ora ci dà mano per costruire la nostra continuità. Non recrimino sul fatto che ci hanno ripreso perché potevamo pure perderla e dobbiamo essere onesti a dire che il rigore nel primo tempo c’era e ci hanno voluto bene anche perché se ci fanno gol, poi è dura rimetterla a posto. Vedo qualche segnale di buona sorte che prima non c’era e poi una bella reazione di carattere che non apparteneva a questo gruppo.”

Prosegue: “Abbiamo sofferto tanto perché non siamo guariti, ma la strada imboccata è giusta perché ti può portare alla salvezza piuttosto che verso un dirupo. Ora abbiamo di nuovo lo spirito, però il percorso è lungo perché la Fiorentina è stata costruita molto male visto che ci sono dei giocatori non funzionali tipo a centrocampo dove nessuno cambia passo.”

Su Brescianini: “Non è Modric, ma comunque è un giocatore di qualità che sa andare negli spazi ed è meglio di Ndour a livello tecnico, quindi ti farà aumentare il livello. A Frosinone aveva fatto vedere buone cose ed è un profilo formato per lottare per la salvezza poi a Bergamo si è perso.”

Su Kean: “Domenica deve tornare titolare lui e non deve più uscire dal campo per nessun motivo perché lui è imprescindibile ed intorno a lui bisogna mettere a posto la squadra con Solomon e Gudmundsson.”

Su Paratici: “I giocatori hanno cambiato atteggiamento quando hanno saputo che arrivava una guida di calcio. Di sicuro ha fatto delle telefonate da Londra e si è fatto sentire anche se a distanza, infatti ora le cose sono migliorate perché lui ha un carisma ed esperienza che nessuno aveva.”