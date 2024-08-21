Labaro Viola

Sarà l'arbitro Sozza a dirigere Fiorentina-Venezia. Tre i precedenti: i viola non hanno mai vinto

Sono ufficiali le designazioni arbitrali della seconda giornata di Serie A. La prima partita interna di campionato della Fiorentina, che giocherà contro il Venezia domenica 25 agosto alle 18.30, verrà...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 agosto 2024 14:00
Sarà l'arbitro Sozza a dirigere Fiorentina-Venezia. Tre i precedenti: i viola non hanno mai vinto -
News
Sozza
Condividi

Sono ufficiali le designazioni arbitrali della seconda giornata di Serie A. La prima partita interna di campionato della Fiorentina, che giocherà contro il Venezia domenica 25 agosto alle 18.30, verrà diretta da Simone Sozza della sezione di Seregno. Il direttore di gara verrà coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Cavallina e dal quarto uomo Manganiello. Al VAR ci sarà Serra, mentre l'AVAR sarà Massa. Con la Fiorentina sono tre i precedenti, tutte sconfitte per i viola, di cui l'ultimo addirittura nel novembre 2022 (Milan-Fiorentina 2-1).

RADIO BRUNO: “LA FIORENTINA NON HA FRETTA PER NICO E CHIEDE SOLO CASH. PRIORITÀ DIFENSORE CENTRALE”

https://www.labaroviola.com/radio-bruno-la-fiorentina-non-ha-fretta-per-nico-e-chiede-solo-cash-priorita-difensore-centrale/264885/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok