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Sentite Sozza: "Mi ferisce quando non si crede nella buonafede di un arbitro. C'è rammarico”

Durante l’intervista concessa a Sky Sport, l’arbitro Simone Sozza ha così parlato di un tema che lo ferisce particolarmente: “Quando non si crede alla buonafede di un arbitro. A dire la verità per for...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 marzo 2025 09:45
Sentite Sozza: "Mi ferisce quando non si crede nella buonafede di un arbitro. C'è rammarico” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Durante l’intervista concessa a Sky Sport, l’arbitro Simone Sozza ha così parlato di un tema che lo ferisce particolarmente: “Quando non si crede alla buonafede di un arbitro. A dire la verità per fortuna è un aspetto che sta venendo meno, perché abbiamo una credibilità strutturale. Quando si pensa a chissà quale motivo dietro a una decisione dell’arbitro rimane un po’ di rammarico. Lavoriamo perché le partite si svolgano nella massima regolarità”.

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