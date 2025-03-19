Sentite Sozza: "Mi ferisce quando non si crede nella buonafede di un arbitro. C'è rammarico”

Durante l’intervista concessa a Sky Sport, l’arbitro Simone Sozza ha così parlato di un tema che lo ferisce particolarmente: “Quando non si crede alla buonafede di un arbitro. A dire la verità per for...

Durante l’intervista concessa a Sky Sport, l’arbitro Simone Sozza ha così parlato di un tema che lo ferisce particolarmente: “Quando non si crede alla buonafede di un arbitro. A dire la verità per fortuna è un aspetto che sta venendo meno, perché abbiamo una credibilità strutturale. Quando si pensa a chissà quale motivo dietro a una decisione dell’arbitro rimane un po’ di rammarico. Lavoriamo perché le partite si svolgano nella massima regolarità”.