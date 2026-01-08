Scontro Pellegrini-Sozza nel tunnel: “Fermatevi, è imbarazzante.” L’arbitro replica: “Fermatevi voi”

La tensione di Lazio-Fiorentina non si è esaurita sul prato dell’Olimpico, ma è esplosa nel tunnel degli spogliatoi durante l’intervallo. Al centro delle proteste biancocelesti il contatto in area su Mario Gila, giudicato regolare dall’arbitro Sozza. Le telecamere hanno catturato un dialogo serrato tra il direttore di gara e i leader della squadra, Mattia Zaccagni e Luca Pellegrini, decisi a chiedere spiegazioni per il mancato rigore. Le immagini sono state mostrate a Pressing.

“Solo una pizzicata”: la difesa dell’arbitro Il capitano Zaccagni ha incalzato subito l’arbitro, sottolineando la dinamica dell’azione: “C’ha la porta davanti e l’altro lo tira giù”. La replica di Sozza non si è fatta attendere, derubricando il contatto a un episodio veniale e accusando il difensore laziale di aver accentuato la caduta: “Lui gli dà una pizzicata e lui si butta giù”.

Lo scontro con Pellegrini: “Fermatevi voi” A quel punto è intervenuto Luca Pellegrini, alzando i toni della discussione di fronte a quella che riteneva un’ingiustizia palese: “Fermatevi ragazzi, è imbarazzante”, ha esclamato il terzino. Parole che hanno provocato la reazione stizzita di Sozza, apparso comunque in difficoltà nel gestire il pressing dei giocatori tanto da girarsi parzialmente: “No, fermatevi voi ragazzi. Non esagerate”. L’ultima parola è stata ancora di Pellegrini, incredulo di fronte alla spiegazione ricevuta: “È chiarissimo. Non è rigore quello?”. Lo scrive SportMediaset