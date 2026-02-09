9 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:32

Report medico Fiorentina Gudmundsson: "Escluse lesioni acute alla caviglia sinistra."

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Report medico Fiorentina Gudmundsson: “Escluse lesioni acute alla caviglia sinistra.”

Redazione

9 Febbraio · 14:20

Aggiornamento: 9 Febbraio 2026 · 14:21

#FiorentinaGudmundssoninfortunio

È appena stato pubblicato sul sito ufficiale della Fiorentina il report medico delle condizioni di Gudmundsson: “ACF Fiorentina comunica che nel primo pomeriggio di ieri, domenica 8 febbraio, il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad accertamenti clinici-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Fiorentina-Torino.
Gli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni capsulo-ligamentose acute a carico della caviglia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico e riabilitativo previsto e sarà rivalutato nei prossimi giorni.”

