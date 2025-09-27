Lamptey operato a Villa Stuart dal Professor Mariani: rientro previsto tra 4/5 mesi

Intervento riuscito per il terzino ghanese che si è sottoposto a intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro

Tariq Lamptey, uscito prematuramente nella partita contro il Como causa infortunio, è stato operato, con esito positivo, a Villa Stuart dal professor Pierpaolo Mariani per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il rientro previsto del terzino sembra essere di 4/5 mesi. L'ex Brighton ha collezionato due presenze con la Fiorentina, contro il Napoli, e contro il Como, fino al minuto 22, nel quale è uscito per infortunio.