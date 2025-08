Bologna in ansia per le condizioni di Federico Bernardeschi, uscito dolorante al 55′ dell’amichevole persa 3-2 contro la Vis Pesaro per un infortunio al ginocchio. Domani l’ex Toronto verrà sottoposto a esami strumentali che daranno risposte più precise sull’entità del problema. Si teme un lungo stop. Bernardeschi aveva segnato il gol del momentaneo 2-2 rossoblù prima della rete della vittoria della Vis Pesaro con Stabile.

Lo riporta sportmediaset.mediaset.it