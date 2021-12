Frattura alla mano per Saponara? Arriva alla visita medica guidando la macchina, buona notizia

Nel giorno delle visite mediche per il nuovo acquisto della Fiorentina Ikonè, è arrivato alla clinica Fanfani anche Riccardo Saponara, il giocatore viola che ieri ha subito un brutto colpo alla mano ed è dovuto uscire pochi minuti dopo essere entrato. Saponara oggi ha svolto la visita medica per valutare le sue condizione, ma il suo arrivo in clinica, guidando la macchina, come riporta Radio Bruno, lascia certamente ben sperare.

TUDOR DOPO LA PARTITA SI RAMMARICA