Si ferma Dragowski: problemi al ginocchio per il polacco, ha lasciato in anticipo l'allenamento...

Prima "tegola" della stagione per la Fiorentina: l'estremo difensore polacco Bartlomiej Dragowski ha accusato un forte dolore al ginocchio sinistro che lo ha obbligato ad abbandonare in anticipo la se...

Prima "tegola" della stagione per la Fiorentina: l'estremo difensore polacco Bartlomiej Dragowski ha accusato un forte dolore al ginocchio sinistro che lo ha obbligato ad abbandonare in anticipo la seduta d'allenamento. Le dinamiche dell'infortunio non sono ben chiare, in quanto non è stato causato da scontro di gioco, ma piuttosto in modo accidentale. Per il momento non è possibile ipotizzare la reale gravità del problema, ma il classe '97 è sembrato abbastanza dolorante. Tutti noi ci auguriamo di rivederlo presto in campo assieme ai compagni...