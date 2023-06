Saponara svincolato, l’Udinese ci pensa e anche il Bologna è interessato a prenderlo a parametro zero

Secondo quanto riportato da Tutto Udinese, in caso di partenza da parte di Florian Thauvin potrebbe essere già stato contattato chi ne prenderà il posto: Riccardo Saponara. Il calciatore ex Fiorentina non ha rinnovato il proprio contratto in scadenza con la società viola e si potrà accordare con chi vuole a partire dal 1 luglio. Il Bologna, secondo quanto si legge, è anch’essa interessata al trequartista classe 1991.

LA FIORENTINA HA CHIESTO DIA