Saponara: “Italiano in allenamento mi stuzzica perchè provo la giocata. Ultima volta figuraccia con la Samp”

Anche Riccardo Saponara ha parlato ai microfoni della Fiorentina nel post partita, ecco le sue dichiarazioni:

“Il gol? Un gol bellissimo che voglio rivedere. Lo provo molto spesso in allenamento ed una giocata che sento nelle mie corde: ci ho provato e mi è andata bene.

Continuità? Abbiamo vissuto un mese difficile sotto tanti aspetti. Ci sono stati molti giocatori ai box che non hanno permesso i ricambi e l’impatto con la Conference ci ha condizionato negativamente. Nell’ultimo mese, invece, ci siamo messi sotto e siamo tornati la vera Fiorentina. Ci mancano ancora giocatori importanti come Sottil, Nico, oggi Amrabat e per noi sono fondamentali. Siamo sicuramente sulla strada giusta e stiamo cercando di dare continuità con queste ultime tre vittorie di fila.

Abbraccio con Italiano? In allenamento mi stuzzica sempre sulla giocata del gol perchè la ritiene troppo complicata, ma in questi casi mi prendo la rivincita. Lui sa benissimo che ho questa carta e mi stimola a provare la giocata: ci tengo perchè è un allenatore che cerca sempre di tirare fuori le caratteristiche migliori di me e l’abbraccio è per fargli sentire il mio calore.

Le prossime partite? Sono molto complicate, l’anno scorso a Genova ci abbiamo lasciato le penne e abbiamo fatto una figuraccia, ma quest’anno vogliamo rifarci per dimostrare a tutti che siamo ancora la Fiorentina della passata stagione.”

