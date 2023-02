Commisso: “Con gol su rovesciata di Saponara giudizi diversi” Monti: “Con 3 ruote mio nonno sarebbe un carretto”

Nel suo intervento ieri Rocco Commisso ha parlato dei giudizi arrivati dopo la sconfitta della Fiorentina in casa contro il Bologna puntando il dito anche contro le pagelle del giornalisti: “Se fosse entrata la palla di rovesciata di Saponara ci sarebbero stati giudizi e pagelle diverse sui giocatori e sulla squadra”. Quest’oggi, in diretta a Radio Bruno, lo speaker fiorentino Gianfranco Monti ha voluto rispondere cosi al patron viola: “Cosa significa dire che se fosse entrata la rovesciata di Saponara, se mio nonno avesse avuto 3 ruote sarebbe stato un carretto. Nulla da togliere ad una rovesciata che, in caso di gol, sarebbe stato tra i 10 gol più belli di sempre della storia del calcio, ma con i se e con i ma non si va da nessuna parte”

LO SFOGO DI ROCCO COMMISSO