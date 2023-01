Verso il Torino: Mandragora e Saponara al rientro, forse anche Quarta. Sottil e Cabral ancora out 

Per la Fiorentina inizia una delle (rare) settimane lunghe, in cui potrà concentrarsi soltanto sul prossimo turno di campionato (sabato sera, col Torino) per il quale Italiano spera di uscire (in parte) dall’emergenza. Se per Sottil e Cabral infatti bisognerà aspettare ancora (l’esterno dovrebbe rientrare a metà febbraio, l’argentino ne avrà per un mesetto circa) ci sono buone possibilità che contro i granata si possano rivedere Mandragora, Saponara e (forse) Quarta. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

