Saponara: “Mi piacerebbe restare in viola, Italiano mi ha migliorato lo avrei voluto conoscere prima”

Al media polacco Przeglad Sportowy il centrocampista viola Riccardo Saponara ha parlato della sua esperienza alla Fiorentina. Queste le sue parole:

Il rapporto col mister Italiano?

“Ci siamo conosciuti al momento giusto della nostra vita, anche se spesso mi dice: ‘se ti avessi incontrato prima…’. Forse avremmo avuto entrambi dei benefici: è vero, con lui sono diventato più forte. Mi ha aiutato a dimostrare il mio stile di gioco e le mie abilità, è stato determinante nell’ultimo anno”.

Dove sarà il tuo futuro?

“Non ho ancora parlato con la Fiorentina, ma sarò onesto e dico che sarebbe bello restare qui. Ho un buon rapporto con tutti, la nuova proprietà mi ha mostrato cosa vuole ottenere”.

Come sta andando la stagione alla Fiorentina?

“Stiamo andando molto bene, un club come la Fiorentina deve lottare per questi obiettivi ogni stagione. Con l’arrivo di Italiano in panchina, siamo tornati dove dovremmo essere. Il mister ha il carattere giusto per trasmettere a tutti i giocatori le sue idee e fa di tutto per assicurarsi che la rosa lo segue”.

Come ha fatto Italìano a cambiare la Fiorentina

“Come prima cosa ha cambiato l’impostazione, passando dal 3-5-2 al 4-3-3: dopodiché, ha puntato molto sulla pressione alta. Il suo è un calcio offensiva, basato sul tenere il possesso del pallone il più a lungo possibile. Mi piace molto”.

