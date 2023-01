 Moviola Gazzetta: “Regolare il gol dell’1-0 della Lazio. No rigore su Saponara, è simulazione accentua la caduta”

Ecco la moviola di Gazzetta, Al 7’ del primo tempo Casale porta in vantaggio la Lazio: il check della Var conferma che il gol è valido, perché al momento del tiro da parte del difensore biancoceleste, Milinkovic è l’uomo più avanzato della Lazio, ma viene tenuto in posizione regolare da Jovic. Giusti i gialli a Kouame per il fallo su Zaccagni, Amrabat e Immobile nella ripresa. Dubbi, invece, sul cartellino giallo allo stesso Zaccagni: l’impressione è che sia Dodo a cercare il contatto con il giocatore della Lazio (47’). Al 22’ della ripresa Saponara entra in area e impatta sul piede sinistro di Hysaj che, sbilanciato, lo tocca. Il viola cade a terra ed è ammonito per simulazione.

