Il discorso di Biraghi prima della partita: “Ci saranno momenti di difficoltà ma manteniamo la calma”

Prima di entrare sul terreno di gioco dell’Olimpico per affrontare la Lazio, Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ha caricato cosi la squadra, prima di salire le scale dello spogliatoio per il riscaldamento. Ecco il discorso del terzino viola:

“Serve la prestazione perfetta, sono in fiducia e stanno bene” Milenkovic poi ha aggiunto: “Affrontiamo bene la partita raga, pazienza con la palla” Biraghi continua: “Andiamo, più è difficile e più è la soddisfazione se portiamo via qualcosa eh. Bisogna fare la partita perfetta ragazzi, la partita perfetta. Stiamo calma, manteniamo la calma per tutta la partita, ci saranno momenti di difficoltà, stiamo li eh”

LE PAROLE DI ITALIANO DOPO LA PARTITA