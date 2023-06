Saponara il migliore, 7,5 in pagella. Disegna un tracciante quasi no look 

Saponara da 7,5. Entra per aggiungere qualità e disegna un tracciante (quasi) no look che riporta la Fiorentina in vantaggio.

L’esecuzione è un concentrato di classe che spinge la Fiorentina verso una vittoria fortemente voluta. Saponara completa il suo contributo chic disegnando anche l’assist che Gonzalez converte in gol, rischiando anche di spaccare un palo. Lo scrive La Nazione.

