Italiano: “Nico una botta. Mi ha dato fastidio il West Ham fermo e noi a giocare. Crescita incredibile”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Sassuolo, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina al Mapei Stadium:

“Quando diventa una costante l’aspetto che chi entra fa bene vuol dire che con i ragazzi riusciamo a intenderci, chiudiamo con una vittoria, chiudiamo con una vittoria il nostro campionato anche grazie ad un pubblico straordinario, vogliamo andare a Praga per mettere la ciliegina sulla torta, contento per la vittoria e ci prepariamo per bene per questa finale

Nico ha preso solo una botta, quella sul palo quando ha segnato, non potevamo mollare nulla, volevamo tenere alta l’asticella, abbiamo avuto atteggiamento e mentalità, nel girone di ritorno abbiamo fatto benissimo facendo due finali e tantissimi punti. C’è stata una grandissima crescita da parte di tutti, ci presenteremo tutti a Praga, era un nostro obiettivo

Arriviamo in grande condizione, volevamo vincere tutte le partite, non volevamo sottovalutare nessun avversario perchè se perdi le partite perdi fiducia ed entusiasmo. Mi ha dato fastidio che loro sono stati fermi a studiare ogni nostro dettaglio, mentre noi staimo giocando, se avessimo perso non saremmo andati bene a Praga. Sono forti, dobb

Solo nei gol fatti non siamo migliorati rispetto alla scorsa stagione, siamo andati meglio su tutto, dai gol subiti, al numero di sconfitte, abbiamo media punti maggiore su tutte le competizioni, abbiamo numeri incredibili. I tifosi ci hanno ricordato i momenti negativi, quando le cose non sono andate bene che non abbiamo mollato e poi ci siamo rilassati con loro, si è creato un grande legame tra noi

Il presidente è stato chiaro, pensiamo al finale di stagione poi ci si vedrà in serenità, non abbiamo mai parlato di futuro, lo faremo a fine stagione e parleremo di tutto. Sono lusingato di queste notizie che arrivano ma io non ho sentito nessuno se non pensare al campo, ne parleremo dopo”

