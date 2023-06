PAGELLE FIORENTINA: SAPONARA MERAVIGLIOSO, GOL E ASSIST. NICO IMPRENDIBILE, CEROFOLINI PARA

Cerofolini 6,5 Quasi inoperoso nel primo tempo, ad accezione di una parata sul finire del tempo dove non si fa sorprendere. Al minuto 66 grande parata su un tiro ravvicinato di Berardi

Dodò 6,5 Quando attacca è veloce e imprevedibile, da superare è molto difficile. Il secondo tempo è molto meglio del primo

Quarta 6 Nel primo tempo buca un intervento e fa un anticipo, bravo su alcune imbucate verticali. Ottima la chiusura su Defrel nel secondo tempo

Ranieri 6,5 Non sbaglia nulla, va faccia a faccia con Berardi nel primo tempo proprio a dimostrare di non voler lasciare nulla anche sotto il profilo dell’atteggiamento. Il giallo del primo tempo limita un pò in qualche entrata ad inizio secondo tempo, poi torna a lottare con qualche recupero importante

Terzic 6 Non sappiamo se è colpa del giallo dopo pochi minuti ma Berardi lo fa letteralmente a fette e il serbo non lo prende praticamente mai. Il suo secondo tempo parte con il cross che porta al gol di Cabral, poi arriva l’assist vero, quello per Saponara

Amrabat 6 Gara di lotta dove mette pressione ai centrocampisti del Sassuolo, sbaglia qualche pallone nel primo tempo ma ne tocca tanti e la maggior parte sono ben gestiti

Duncan 6 Suo l’assist per Cabral che prende il palo nel primo tempo, recupera alcuni buoni palloni, gara di normale amministrazione

Castrovilli 6 Primo tempo in cui è molle e lo dimostrare anche nell’occasione in cui si trova a pochi passi dalla porta dove liscia e cade goffamente (dopo è stato segnalato il fuorigioco). Nel secondo tempo è più pimpante anche se potrebbe fare meglio certe scelte

Ikonè 5,5 Nel primo tempo in alcune occasioni riesce a sgusciare al proprio marcatore, in altre si perde nei suoi tanti e soliti tocchi. Nel secondo tempo, lanciato da Quarta, si invola verso la porta, ma è inoffensivo come al solito e si perde

Kouamè 6 Ha il passo che potrebbe mettere in difficoltà la difesa del Sassuolo ma non ci riesce mai ad incidere come vorrebbe. Ha il merito di metterci velocità e voglia, può fare di più

Cabral 7 Vivace e voglioso di far bene, tira da lontano puntando l’angolino, prende il palo di testa. Nel secondo tempo si fa trovare al posto giusto nel momento giusto per insaccare da due passi. Colpevole del tocco di braccio che provoca il rigore. Si smarca bene ma si mangia un gol, il punteggio era di 1-1

Bonaventura 6 Gestisce bene i palloni che gli arrivano senza ansia e sempre con lucidità

Nico Gonzalez 7 Entra e porta pepe alla manovra offensiva viola, salta l’uomo e non si fa prendere mai. Al posto giusto nel mettere in rete l’assist di Saponara. Bravo anche in fase di recupero palla

Venuti 5,5 Può essere pericoloso in un paio di occasione dove viene pescato in avanti ma i suoi assist sono tutti lenti e telefonati, non trova mai nessuno

Saponara 8 Un gol semplicemente meraviglioso quello segnato, servito da Terzic, si gira e la mette a giro all’incrocio del secondo palo. Da vedere e rivedere. Perfetto l’assist per Nico Gonzalez, un altro gioiello

LE PAROLE DI JURIC SULLA FIORENTINA