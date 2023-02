Saponara: “Bravi a ribaltare i pronostici del sorteggio. Siamo andati in difficoltà più del dovuto”

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Fiorentina, Riccardo Saponara ha così parlato dopo il successo per 3-2 contro il Braga: “Credo che dopo i due sorteggi, quello del Twente e questo, non molti erano favorevoli al nostro passaggio del turno ma siamo stati bravi a ribaltare il pronostico. Siamo andati in difficoltà più del dovuto, abbiamo avuto 10 minuti di black out inspiegabile. E’ stato un peccato subire quei due gol perché si era creata una situazione spiacevole, dopo il risultato dell’andata. Siamo stati bravi con Rolando a rimetterla subito dalla nostra parte e poi la partita si è incanalata nella nostra direzione e siamo stati bravi a chiuderla”.

Poi ha proseguito parlando della reazione della squadra: “E’ stata una reazione in un momento di difficoltà e di poca lucidità, siamo stati bravi a mantenere la calma e a ritrovare le nostre trame e il secondo tempo che è venuto da sé”.

Infine: “Il risultato dell’andata ci ha permesso di fare una partita di un certo tipo. Ho sfruttato l’occasione per la palla perfetta di Bonaventura, sono stato bravo a trovare l’angolino e sono contento perché segnare è sempre una grande soddisfazione”.

