Saponara si ritira e lascia il calcio giocato, entrerà a far parte dello staff tecnico della Carrarese

nizia un nuovo capitolo per Riccardo Saponara. Dopo aver indossato in carriera le maglie di Fiorentina, Empoli, Sampdoria e Verona tra le altre, è arrivato il momento di voltare pagina. Con la nuova stagione che si avvicina sempre di più, il classe 1991 reduce dall’esperienza turca con il Ankaragücü (con cui ha collezionato 19 presenze e due reti) ha deciso di iniziare un nuovo percorso. Come “spoilerato” dal giocatore stesso tramite le storie del suo profilo Instagram, è arrivato il momento del ritiro dal calcio giocato, ma già con un nuovo incarico alle porte. Riccardo Saponara, infatti, sta già frequentando il corso per diventare allenatore a Coverciano, ed entrerà ufficialmente a far parte dello staff tecnico della Carrarese. Un nuovo volto di esperienza al fianco di Antonio Calabro, per preparare e affrontare al meglio la stagione di Serie B ormai già alle porte. Lo scrive Gianluca Di Marzio.