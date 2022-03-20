Saponara, che grande cuore! Ha fatto una donazione all'associazione di Gyasi
Un bellissimo gesto quello di Saponara, una donazione per donne e bambini che vivono in Ghana
A cura di Redazione Labaroviola
20 marzo 2022 15:16
Un bellissimo gesto quello di Riccardo Saponara, il quale ha effettuato una donazione alla Emmanuel Gyasi Foundation. Una fondazione nata nel 2021, con l'obiettivo di aiutare i bambini, le donne maltrattate e abbandonate in Ghana. Il gesto del giocatore dal cuore d'oro è stato documentato sui social network proprio da Gyasi.
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