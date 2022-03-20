Saponara, che grande cuore! Ha fatto una donazione all'associazione di Gyasi

Un bellissimo gesto quello di Saponara, una donazione per donne e bambini che vivono in Ghana

Un bellissimo gesto quello di Riccardo Saponara, il quale ha effettuato una donazione alla Emmanuel Gyasi Foundation. Una fondazione nata nel 2021, con l'obiettivo di aiutare i bambini, le donne maltrattate e abbandonate in Ghana. Il gesto del giocatore dal cuore d'oro è stato documentato sui social network proprio da Gyasi.

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