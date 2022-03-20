Labaro Viola

Saponara, che grande cuore! Ha fatto una donazione all'associazione di Gyasi

Un bellissimo gesto quello di Saponara, una donazione per donne e bambini che vivono in Ghana

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 marzo 2022 15:16
Saponara, che grande cuore! Ha fatto una donazione all'associazione di Gyasi - Firenze, stadio A.Franchi, 19.12.2021, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 19.12.2021, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Social
Saponara
Gyasi
Condividi

Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Un bellissimo gesto quello di Riccardo Saponara, il quale ha effettuato una donazione alla Emmanuel Gyasi Foundation. Una fondazione nata nel 2021, con l'obiettivo di aiutare i bambini, le donne maltrattate e abbandonate in Ghana. Il gesto del giocatore dal cuore d'oro è stato documentato sui social network proprio da Gyasi.

LEGGI ANCHE, TORREIRA ILLUDE LA FIORENTINA MA POI DUMFRIES ACCIUFFA IL PAREGGIO, TERMINA 1-1 A SAN SIRO

https://www.labaroviola.com/169566-2/169566/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok