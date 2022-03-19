Torreira illude la Fiorentina ma poi Dumfries acciuffa il pareggio, termina 1-1 a San Siro

Finisce in parità a San Siro, la Fiorentina non riesce nell'impresa

Al 18' prima occasione per la Fiorentina, tiro dalla distanza di Gonzalez, Handanovic respinge al centro dove non c'è nessun calciatore viola pronto a ribadire in rete. Al 14' Saponara ci prova dalla distanza, Handanovic in due tempi la fa sua. Al 24' l'Inter ci prova, tiro di Vidal, conclusione deviata in angolo da Venuti. Al 32' cross dentro di Dumfries per Vidal che tutto libero tira fuori. Al 34' Saponara prova il tiro murato dai giocatori nerazzurri. Al 37' Biraghi buca l'intervento, smorza soltanto il cannone che diventa nerazzurro, ottima parata di Terracciano su Dzeko. Al 40' Lautaro segna ma è fuorigioco. Al 42' Biraghi prova il tiro dalla distanza ma spara altissimo.

Al 46' grandissima occasione per l'Inter, prima sui. piedi di Vidal conclusione sulla quale ha parato Terracciano, poi Barella tira alto. Al 50' la Fiorentina passa in vantaggio a San Siro contro l'Inter. In gol Torreira su assist di Nico Gonzalez. Al 55' l'Inter pareggia i conti con Dumfries, lasciato libero di colpire da Duncan. A San Siro è 1-1 tra Inter e Fiorentina. Al 62' Perisic ci prova ma Terracciano risponde presente. Al 63' Gonzalez prova un tiro al volo dalla distanza. Al 64' calcio di rigore per l'Inter, l'arbitro va all'OFR e cambia la sua decisione, Venuti ha anticipato Lautaro Martinez. All'86' Barella ci prova, tiro debole. All'88' Vidal per Sanchez, tiro deviato in angolo. Al 93' Ikoné ci prova para Handanovic.

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