Saponara emozionato: ” Ringrazio società e tifosi, resterò sempre tifoso della Fiorentina”

L’ex giocatore della Fiorentina Riccardo Saponara ha dato recentemente l’addio al calcio ed è entrato a far parte dello staff del tecnico della Carrarese. Queste le sue dichiarazioni post partita:

“Sono veramente emozionato, mi sento parte di questa città. Ringrazio la società ed i tifosi per il saluto che mi hanno tributato. Ho deciso di lasciare il calcio prima del tempo per investire tempo in una nuova carriera. Calabro mi ha dato questa possibilità, l’occasione per imparare tanto, mi sperimenterò anche in questa veste”

“I giocatori in prestito dalla Fiorentina? Di Stefano lo conoscevo, può determinare nella categoria e Rubino si è inserito subito nei nostri schemi, mostra colpi da grande giocatore“.

“Di questa Fiorentina nutro affetto particolare per Fazzini, col giusto adattamento si farà apprezzare tanto. Dzeko poi è un giocatore che mi fa impazzire, non invecchia mai. Inoltre Pioli è un allenatore esperto, quindi i viola hanno tutte le carte in regola per fare una grande stagione”.

“Gli allenatori che mi hanno dato di più? Sarri e Italiano sono senz’altro i tecnici che ricordo con maggior piacere. La Fiorentina deve ambire sempre a vincere qualcosa, rappresenta una piazza esigente che sa stare vicino alla squadra. Gli auguro di alzare il trofeo che merita. Resterò sempre suo tifoso e legato a questa città“