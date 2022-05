Dal centro sportivo, Saponara in leggero vantaggio su Ikonè. Stagione finita per Odriozola?

Ultimi dubbi di formazione per mister Vincenzo Italiano in vista della Sampdoria. Zero dubbi in difesa, verso la conferma il quartetto sceso in campo contro la Roma composto da: Biraghi, Milenkovic, Igor, Venuti. Odriozola si è ancora allenato a parte e il mister non sembra intenzionato a rischiare il suo impiego. Centrocampo quasi obbligato dopo la squalifica di Amrabat. Tornerà Torreira in mediana coadiuvato da Duncan e Bonaventura come mezzali. In attacco, invece, vivo il ballottaggio tra Saponara e Ikoné. L’esterno italiano sembra favorito per partire dall’inizio, con il francese che potrebbe essere utilizzato a gara in corso. Da questa scelta dipenderà anche la posizione di Nico Gonzalez: con Saponara, l’argentino partirà dalla destra, altrimenti sarà nella consueta posizione di esterno sinistro. Come punta centrale nettamente favorito Cabral su Piatek per il ruolo di centravanti. A riportarlo è Radio Bruno.

