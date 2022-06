Corriere dello Sport, Saponara rinnova con la Fiorentina: obiettivo arrivare al 2024

Il nuovo contatto di queste ore tra le parti ha avvicinato ancora di più il traguardo, giusto il tempo di sistemare i soliti dettagli e Saponara firmerà il rinnovo. C’era una scadenza da spostare in avanti (le parti si stanno confrontando per arrivare al 2024 o, al limite, inserire l’opzione per un ulteriore rinnovo tra un anno), c’era un contratto da ridiscutere, confidando sulla volontà condivisa di proseguire il percorso in comune e alla fine il risultato sarà quello atteso: per la soddisfazione di Saponara che a Firenze e con Italiano sta tornando sui livelli che tutti gli pronosticavano. Lo scrive il Corriere dello Sport.

