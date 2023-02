Saponara, oggi giorno libero per la squadra ma lui decide di allenarsi in palestra

Dopo l’amara sconfitta di ieri sera, il mister Vincenzo Italiano ha deciso di concedere alla squadra un giorno di riposo per poi riprendere gli allenamenti martedì in vista del big match che aspetta i viola. Nonostante questo, Riccardo Saponara, autore dell’unica rete viola ieri, ha deciso di trascorrere la giornata al centro sportivo per non perdere tempo e mettersi subito al lavoro, sicuramente un’iniezione di fiducia per lui dopo la prestazione di ieri che però è stata compromessa da una pesante sconfitta.

VEDI ANCHE: SENTITE LO MONACO: “CASO JUVE? ENNESIMO COLPO CHE DIAMO AL NOSTRO CALCIO. TUTTI FANNO PLUSVALENZE”