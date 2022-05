Il Corriere dello Sport scrive: “Accordo tra la Fiorentina e Saponara per il rinnovo, manca solo la firma”

Riccardo Saponara rinnoverà il proprio contratto, attualmente in scadenza, con la Fiorentina. Il giocatore ha già concordato in via informale la permanenza in viola e ora si dovrà semplicemente passare dalle parole ai fatti. Resta da capire solo la durata della nuova intesa, ovvero se firmerà un accordo annuale oppure un altro valido per un anno con opzione per il secondo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

PRANDELLI DIFENDE CASSANO