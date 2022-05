Prandelli difende Cassano: “Grande intenditore di calcio, ha conoscenza enorme anche sui giocatori”

Cesare Prandelli, nel suo intervento a Lady Radio, ha parlato anche del rapporto e della crescita dei suoi ex giocatori, tra cui Antonio Cassano:

“Con Bojinov avevo un rapporto schietto, sincero. Il suo problema secondo me è stato che gli è pesato il prezzo alto con cui è stato acquistato, lui voleva lavorare e voleva migliorare, sempre eccezionale nell’impegno, il problema è come corri, molte volte sono i tempi di gioco che determinano la qualità del gioco sapeva di essere in difficoltà. Lo ricordo con piacere. Bojinov adesso è maturo come uomo, per esempio Cassano capisce tanto di calcio, ha un modo di esporsi alla Cassano ma è un grande intenditore di calcio e di giocatori, ha una conoscenza enorme.”