Saponara rivela: “Ho un accordo per il rinnovo con la Fiorentina. Europa la mia gioia più grande”

Il giocatore della Fiorentina Riccardo Saponara si è presentato a Sky con una maglietta per Astori. Queste le sue parole nell’intervista:

“A me fa un effetto che non dimenticherò mai, è il traguardo più importante in un club per me. Abbiamo fatto un’annata meravigliosa, ciò che abbiamo provato stasera col nostro pubblico è indescrivibile. Ci abbiamo creduto fino in fondo, ci siamo sempre rialzati. Italiano? E’ un allenatore con cui è nato subito un rapporto speciale, quest’anno al mio ultimo anno di contratto ho avuto la fortuna di rincontrarlo. E’ una persona che sa come sono fatto e mi dà fiducia. La dedica ad Astori? La maglietta è opera di Cristiano, che le ha fatte fare per tutti. Non serviva questo per dimostrare quanto siamo ancora legati a Davide. E’ un ricordo che sarà sempre con noi per tutta la vita. Il rinnovo? Credo che ne parleremo nei prossimi giorni, c’è un accordo verbale, un’intesa di intenti, sono sicuro che troveremo un accordo”

COMMISSO ESULTA PER LA VITTORIA E PER L’EUROPA