Commisso: “Che gioia, grazie ai ragazzi e allo splendido pubblico di Firenze. Volevo essere con voi”

Ai canali della Fiorentina il presidente Commisso ha parlato della vittoria sulla Juventus e della qualificazione Europea. Queste le sue parole:

“Che emozione! Oggi la squadra, lo staff, lo stadio e tutta la gente di Firenze mi hanno regalato una gioia indescrivibile. Torniamo in Europa dopo sei anni e lo facciamo nel migliore dei modi davanti a Firenze e con tutta questa gente vicina. Un grandissimo grazie al Mister ed alla squadra che ci hanno fatto vivere un’annata indimenticabile, alla Dirigenza, Barone e Pradè, per il grande lavoro svolto ed al meraviglioso Popolo Viola che non ci ha lasciati mai soli. Finalmente siamo riusciti a riportare la Fiorentina in Europa. Avrei voluto essere con voi! Grazie, Grazie, Grazie!!!!”

