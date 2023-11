Saponara flop al Verona, fa panchina. Pin: “Sono sorpreso che non giochi. Alla Fiorentina faceva bene”

L’ex veronese Celeste Pin ha rilasciato un’intervista al Corriere di Verona distribuito stamani in edicola, concentrandosi sul tecnico gialloblù Marco Baroni: “Lo conosco bene. Uomo di grande valore, allenatore preparato: giusto che il Verona l’abbia confermato alla guida. La squadra ha perso fiducia dopo un avvio convincente, qualcosa si è bloccato. Ora serve recuperare l’autostima, tenere la determinazione intatta con i risultati contro non è facile. Il rischio è la spirale negativa, ma spesso basta davvero una partita per svoltare”.

Perché confermerebbe Baroni?

“Marco è un tecnico esperto, ha vissuto diversi momenti simili a questo nella sua carriera. Ha mezzi e idee per dare al Verona la spinta che manca. Trovare una nuova via può essere utile… Un anno fa però l’Hellas era in condizioni parecchio peggiori e ha compiuto un miracolo. Ci vuole lo stesso atteggiamento”.

Può essere Saponara un nuovo protagonista?

“Sono sorpreso che sia stato schierato poco finora, alla Fiorentina ha inciso in ogni competizione e anche subentrando. Per adesso non ha fatto le grandi cose che pensavo”. Lo riporta TMW

