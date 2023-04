Nazione: “Kouamé il migliore in campo, un gol di testa e un assist a Saponara: gioca con intensità e concentrazione”

Kouamé da 7. Un gol di testa e l’assist a Saponara (probabilmente involontario), ma non solo per questo Kouame è il migliore della Fiorentina: gioca con un’intensità e una concentrazione che gli altri hanno solo in parte. O spesso proprio non hanno. Lo scrive La Nazione.

