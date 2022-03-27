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Da Roma, Sarri vuole Saponara alla Lazio visto che non sta rinnovando il contratto con la Fiorentina

Riccardo Saponara è stato uno dei giocatori rilanciati da Vincenzo Italiano in questa stagione, su di lui gli occhi di Tare e di Sarri

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 marzo 2022 12:35
Da Roma, Sarri vuole Saponara alla Lazio visto che non sta rinnovando il contratto con la Fiorentina -
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Firenze, stadio A.Franchi, 19.12.2021, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Nell’ottica della rivoluzione della prossima stagione, la Lazio studia anche diversi colpi in mediana. Il futuro di Luis Alberto non sembra così limpido in biancoceleste, dopo i problemi di inizio stagione e le lamentele dell’ultimo periodo. Così il club, se dovesse arrivare l’offerta giusta, potrebbe pensare di cederlo. E allora ecco spuntare fuori i nomi dei papabili sostituti in mediana. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nel vertice di mercoledì scorso a Formello il d.s. Tare avrebbe fatto due nomi a Maurizio Sarri: quello di Filip Djuricic del Sassuolo e quello di Riccardo Saponara della Fiorentina che il tecnico conosce bene per averlo allenato ad Empoli, entrambi in scadenza di contratto a giugno e quindi tesserabili a costo zero. Saponara non ha ancora rinnovato il suo contratto con la società viola, seppur il calciatore sia molto apprezzato da Vincenzo Italiano.

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