Da Roma, Sarri vuole Saponara alla Lazio visto che non sta rinnovando il contratto con la Fiorentina

Riccardo Saponara è stato uno dei giocatori rilanciati da Vincenzo Italiano in questa stagione, su di lui gli occhi di Tare e di Sarri

Nell’ottica della rivoluzione della prossima stagione, la Lazio studia anche diversi colpi in mediana. Il futuro di Luis Alberto non sembra così limpido in biancoceleste, dopo i problemi di inizio stagione e le lamentele dell’ultimo periodo. Così il club, se dovesse arrivare l’offerta giusta, potrebbe pensare di cederlo. E allora ecco spuntare fuori i nomi dei papabili sostituti in mediana. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nel vertice di mercoledì scorso a Formello il d.s. Tare avrebbe fatto due nomi a Maurizio Sarri: quello di Filip Djuricic del Sassuolo e quello di Riccardo Saponara della Fiorentina che il tecnico conosce bene per averlo allenato ad Empoli, entrambi in scadenza di contratto a giugno e quindi tesserabili a costo zero. Saponara non ha ancora rinnovato il suo contratto con la società viola, seppur il calciatore sia molto apprezzato da Vincenzo Italiano.

IMMOBILE VUOLE LASCIARE LA NAZIONALE

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