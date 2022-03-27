Saponara ammette: "Non mi aspettavo che avessi avuto questa opportunità quest'anno in viola"

Riccardo Saponara gioca nella Fiorentina dal 2017, con qualche parentesi in prestito, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno

Riccardo Saponara è stato intervistato da RTV38, il calciatore della Fiorentina ha parlato anche del suo legame con Firenze e del suo futuro in viola:

"Il mio legame con la Fiorentina si è intensificato negli ultimi anni, vanto di avere una casa qui a Firenze, ho diverse amicizie, non ho timore a dire che questa città è diventata la mia seconda casa. Sono arrivato con grandi aspettative, ho faticato i primi anni, mi è sempre rimasto nel gozzo non aver potuto dare il mio contributo, non mi aspettavo che quest'anno avessi avuto quest'opportunità, mi sentivo in debito con tutti per l'affetto nei miei confronti. Voglio dare continuità a quello che sto facendo, voglio continuare cosi la mia carriera, a fare ancora più assist e più gol. Voglio restare a Firenze"

https://www.labaroviola.com/saponara-parla-di-vlahovic-siamo-stati-tutti-dispiaciuti-dalla-sua-partenza-era-fenomenale/170407/