Saponara parla di Vlahovic: "Siamo stati tutti dispiaciuti dalla sua partenza, era fenomenale"

Riccardo Saponara aveva un grande rapporto con Dusan Vlahovic, ne ha parlato nel corso della sua intervista

Nel corso della sua intervista a RTV 38, Riccardo Saponara ha parlato anche di Vlahovic e del suo rapporto con i giocatori più giovani, le sue parole:

"Quando ero più giovane avevo un carattere molto particolare, era difficile correggere i miei difetti. Adesso il mio atteggiamento è cambiato e cerco di intervenire con i giocatori più giovani, a volte me la prendo anche con Rosati anche se lui apprezza meno ma anche lui è molto bravo con i più giovani. Non ho visto Vlahovic prima di andare via, è dispiaciuto a tutti che lui sia andato via, era fenomenale, sicuramente ha cambiato il volto della nostra squadra, siamo stati chiamati ad un miglioramento generale dopo la sua assenza. De Roon? Quando giocavo nell'Empoli gli ho fatto diversi tunnel e fu una situazione simpatica, lo ringrazio per l'apprezzamento" conclude Saponara

https://www.labaroviola.com/saponara-se-andiamo-in-europa-faccio-il-fioretto-di-non-mangiare-sushi-contro-linter-amareggiati/170395/