Saponara è il leader silenzioso della Fiorentina. Rinnovo? No fretta, se ne parlerà in estate

Alla voce ‘leader’, all’interno dello spogliatoio viola, lo trovate senz’altro. Riccardo Saponara non è l’unico con un certo peso nel gruppo, ma è uno di quelli più ascoltati. Silenzioso, a volte taciturno. Quando serve però sai di poterci contare. È come il fratello maggiore. Una guida discreta, ma ferma. Non troverete nessuno che parli male di lui all’interno della Fiorentina. Mai una parola fuori posto, sempre a disposizione. Italiano si fida ciecamente di lui. Il tecnico sa di potergli chiedere tanto e di poterlo lasciare in panchina per settimane (in realtà in questa stagione ha saltato solo tre partite di campionato e le due sfide contro il Twente). Da Riccardo troverà sempre la porta aperta.

Titolare o no, in campo ci mette la testa. Interpreta il ruolo di esterno in un modo tutto particolare, studiato nei dettagli con il suo allenatore. In alcune partite disegna calcio, in altre gli manca quella continuità che gli sarebbe stata utile in carriera. Ma ad Italiano ed alla Fiorentina Saponara va bene così.Il contratto in scadenza non è un problema. Se ne parlerà in estate. Come è stato per l’ultimo rinnovo. La Fiorentina e Saponara hanno un rapporto ormai cucito a doppio filo, specialmente dalla presenza di Italiano in panchina. I dirigenti sanno bene che la sua seconda parte di stagione non sarà condizionata da una firma.

Continuerà a metterci tutto. In campo e fuori. Perché è lì che fa la differenza a livello umano con i compagni. Il primo gol in campionato – arrivato sabato contro il Sassuolo – lo aspettava da tempo (ne ha fatto uno bellissimo anche a Riga in Conference League), lo ha festeggiato andando ad abbracciare Italiano in panchina e chiamando a raccolta tutta la squadra in un abbraccio collettivo. La fotografia migliore per spiegare chi è Riccardo Saponara è proprio in quell’esultanza così speciale. Al di là di ogni firma sul contratto. Lo scrive La Nazione.

