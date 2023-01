Bonaventura oggi metterà la firma sul rinnovo: rallenta la ricerca di un trequartista da parte della Fiorentina 

Ma anche sul fronte rinnovi qualcosa potrebbe muoversi a breve, in particolare per Bonaventura il cui prolungamento di contratto fino al 2024 è pressoché raggiunto. Come confermato dal calciatore al termine della partita di sabato, il nuovo accordo sposterà di un anno la scadenza con reciproca soddisfazione delle parti: oggi sarà già tempo di firmare. Una mossa, quella del rinnovo di Bonaventura, che potrebbe anche rallentare la recente ricerca di trequartisti operata dalla Fiorentina. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

