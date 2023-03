Saponara ammette: “Nel momento migliore della mia carriera in nazionale allenava Conte…”

Nel corso della sua intervista a Radio Bruno, (CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA) Riccardo Saponara ha parlato anche del suo rapporto con la nazionale, queste le parole del giocatore della Fiorentina:

“Nazionale? Penso che nel mio momento migliore, quando ero a Empoli, c’era Conte come commissario tecnico e quindi magari non ero adatto a quel tipo di calcio. Un pensiero che ora non ho neanche più in testa perchè non ho mai indossato la maglia dell’Italia. Rapporto con Italiano? Molto esigente con me perchè quelle volte che non riesco ad accendermi subito nel primo tempo sono stato male perchè sono anche io esigente con me stesso e vorrei soddisfarlo. Sapendo la stima che ha di me prendo tutto come uno stimolo per entrare in campo in modo diverso.”

